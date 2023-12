L'Inter scende in campo mercoledì 20 dicembre alle 21:00 per gli ottavi di finale di Coppa Italia: la sfida con il Bologna è secca

L'Inter scende in campo mercoledì 20 dicembre alle 21:00 per gli ottavi di finale di Coppa Italia: la sfida con il Bologna è secca, chi vince va ai quarti di finale e affronta la Fiorentina, che ha già strappato il pass per i quarti.