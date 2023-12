EDICOLA / CdS: Inter, la notte di Arnautovic. Arbitri e Var, crisi del settimo anno

Sulla prima pagina del Corriere dello Sport si parla della gara di questa sera, quella tra Inter e Bologna che si giocherà a San Siro e valida per gli ottavi di Coppa Italia. "Inter, la notte di Arnautovic. Inzaghi ne cambia sei. L'ex Mirko sarà titolare in attacco con Lautaro. Thiago Motta: «Risultati non sono casuali»". Si parla anche del crollo del Napoli che ha perso quattro a zero al Maradona contro il Frosinone.