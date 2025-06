Inter, bond rimborsato e oneri ridotti: le cifre. Oaktree ha ottenuto anche…

"Come si legge nella nota del club, «il finanziamento, per un totale di 350 milioni di euro, proviene dal collocamento privato di obbligazioni senior garantite con scadenza nel 2030, supportato da investitori istituzionali esperti con base negli Stati Uniti». Come già emerso, si riducono anche gli oneri finanziari di circa 13 milioni (da 29 a 16) all’anno, grazie ad un tasso di interesse più vantaggioso: 4,25% contro 6,75%. In aggiunta, Oaktree ha ottenuto anche un rating di credito "investment grade", nettamente superiore rispetto al bond precedente classificato come “junk”.