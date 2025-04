«Tifo per le squadre che giocano bene. L'Inter gioca sempre bene con due attaccanti e due centrocampisti che salgono. Poi essendo una squadra italiana è anche una squadra che sa difendere bene». Così Zbigniew Boniek a Radio Dee Jay ha parlato delle squadre ancora impegnate in Champions League .

«L'Arsenal secondo me non è una grande sorpresa che abbia battuto il Real Madrid. Il Real ha avuto grandi problemi in Champions, è andato ai play off, ha sofferto contro una squadra ben organizzata come quella inglese. Forse sono troppi i giocatori nella stessa squadra che vogliono alzare il Pallone d'oro», ha aggiunto.