Inter, ieri ad Appiano non c’era Bonny e il motivo è incredibile

"Carica Chivu. L’allenatore rumeno, evidentemente, ha un gran fretta e voglia di ricominciare. Il raduno scatterà soltanto domani (appuntamento per tutti alla Pinetina entro le 9.30), ma ieri il tecnico era già ad Appiano Gentile, per organizzare il lavoro delle prossime settimane, ma anche per incontrare i reduci da infortunio che hanno cominciato a lavorare in anticipo. Vale a dire i vari Calhanoglu, Pavard, Bisseck e Zielinski. Non c’era, invece, Bonny, che mercoledì aveva effettuato i test, con risultati talmente buoni che gli è stato detto di ripresentarsi già domani…".