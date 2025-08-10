Come sottolinea Tuttosport, l'attaccante si è immediatamente contraddistinto per velocità, rapidità di esecuzione e l’essere devastante negli spazi. "Bonny si è presentato come una scheggia capace di far ammattire le difese rivali, ha segnato il primo gol della stagione della prima squadra e si è poi procurato anche il rigore del momentaneo 3-2 contro i ragazzi di Vecchi. Nei suoi primi 45’ in nerazzurro ha insomma meritato gli applausi dei giornalisti presenti ad Appiano Gentile, dei suoi compagni di squadra e del tecnico Chivu".