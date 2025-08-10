Ange-Yoan Bonny è la prima, ma anche la seconda grande nota positiva dell’Inter di Cristian Chivu. Dopo le prime due amichevoli della stagione, l’impatto dell’attaccante ex Parma in nerazzurro è stato uno dei motivi più validi per sorridere.
Inter, Bonny ha convinto tutti. Personalità, rapidità e dribbling: è lui il jolly di Chivu
Come sottolinea Tuttosport, l'attaccante si è immediatamente contraddistinto per velocità, rapidità di esecuzione e l’essere devastante negli spazi. "Bonny si è presentato come una scheggia capace di far ammattire le difese rivali, ha segnato il primo gol della stagione della prima squadra e si è poi procurato anche il rigore del momentaneo 3-2 contro i ragazzi di Vecchi. Nei suoi primi 45’ in nerazzurro ha insomma meritato gli applausi dei giornalisti presenti ad Appiano Gentile, dei suoi compagni di squadra e del tecnico Chivu".
"Capacità, ma anche personalità. Rapidità, ma pure sfrontatezza. E voglia di dimostrare in tempo zero di essere da Inter. Nella mezzoretta scarsa contro il Monaco, Bonny ha tenuto palla, fatto ammattire i difensori di casa e realizzato una marcatura di pregevolissima fattura. Sinora Bonny, arrivato come vice Thuram e dunque come riserva di lusso, ha convinto davvero tutti, meritandosi una momentanea, ma totale, promozione. Oggi è proprio Ange-Yoan quel jolly da estrarre a partita in corso o da lanciare a sorpresa nell’undici di partenza per sfidare i propri rivali".
