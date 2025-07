E' stato ufficializzato poco fa l'arrivo all'Inter di Ange-Yoan Bonny . Calcio e Finanza, come di consueto, è entrato nel dettaglio delle cifre e dell'impatto a bilancio dell'attaccante francese: "L’Inter ha investito per l’attaccante classe 2003 una cifra complessiva di 25 milioni di euro, che dovrebbero essere stati composti da una base di 23 milioni più 2 di bonus. Inoltre, secondo quanto riportano fonti di mercato, il Parma si è garantito una percentuale sulla rivendita che dovrebbe essere del 20%.

Per Bonny, invece, un contratto di cinque anni con un ingaggio netto di 2 milioni di euro a salire. Ma quanto peserà Bonny sul bilancio dell’Inter 2025/26? Considerando la parte fissa stabilita per il cartellino e la durata quinquennale del contratto, i nerazzurri dovranno sostenere un costo per l’ammortamento pari a 4,6 milioni.

A questi si deve aggiungere anche l’ingaggio lordo che spetta al calciatore per la sua prima stagione in nerazzurro. Come detto Bonny percepirà 2 milioni di euro che al lordo sono pari a 3,7 milioni. Quindi, in totale, l’impatto a bilancio del nuovo attaccante nerazzurro sarà corrispondente a 8,3 milioni di euro per la stagione 2025/26".