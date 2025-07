Il mondo Inter riabbraccia uno dei suoi volti nuovi con qualche giorno d’anticipo. Bonny , come anticipato da FcInter1908.it, sarà già domani ad Appiano Gentile, pronto a iniziare la sua avventura nerazzurra. L’attaccante classe 2004, che era atteso ufficialmente per il 26 luglio, ha deciso di bruciare le tappe per unirsi quanto prima al gruppo di Chivu , segnale chiaro della sua voglia di calarsi subito nella nuova realtà.

"La nuova Inter sta finalmente per nascere. Domani ad Appiano ci saranno Calhanoglu, Bisseck, Pavard e Zielinski, ovvero i giocatori che per infortuni diversi hanno saltato l’intero Mondiale per club. Frattesi, invece, reduce dall’intervento, si rivedrà direttamente sabato, nel primo vero giorno di raduno fissato da Chivu".

"Per il nuovo tecnico sono in programma quattro amichevoli: la prima il 3 agosto con un test in famiglia, poi l’8 agosto a Montecarlo contro il Monaco, nuovo club di Pogba. E ancora: 12 agosto amichevole contro il Monza appena retrocesso in Serie B, il 16 ultima prova generale a Bari contro l’Olympiacos. Poi sarà tempo di partite vere: il debutto in campionato è in agenda il 25 agosto a San Siro contro il Torino. Chivu vuole una partenza lanciata. E ha in testa una preparazione atletica differente rispetto all’era Inzaghi".