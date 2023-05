Inter, Bonolis: “Istanbul? Già vinto andando lì: chi cazzarola se l’aspettava?”

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Paolo Bonolis, conduttore tv e tifoso dell'Inter, ha parlato dopo la conquista della Coppa Italia da parte dei nerazzurri: "Ci voleva un bel successo prima di Istanbul, la Fiorentina gioca un bel calcio: è stata una bella partita, tensiva. Molti rischi nel finale, gol sbagliati: per chi ama il calcio, è stata una partita molto divertente. Pronostico per Istanbul? No, no... Abbiamo già vinto andando lì: chi cazzarola se l'aspettava di andare alla finale di Champions?"