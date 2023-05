Zhang, sogno Champions: messaggio continuo alla squadra. E con Inzaghi c’è un obiettivo

Steven Zhang e Simone Inzaghi: un connubio che si sta rivelando vincente, con 4 trofei già conquistati e la voglia di non fermarsi qui. Presidente e tecnico dell'Inter hanno instaurato un ottimo rapporto, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Sta proprio nel legame strettissimo tra il presidente e il suo allenatore il segreto di questa luce che continua a brillare. Ieri Steven e Simone cantavano, ridevano e si facevano fotografare assieme con il trofeo tra le mani, ma è dietro le quinte che si è solidificato il rapporto, soprattutto nei tanti periodi difficili vissuti negli ultimi mesi.

Non è un caso che Steven sia stato il primo ad annunciare la riconferma dell'allenatore, quando nell'aria svolazzava l'idea di un divorzio. L'asse andrà avanti insieme per lanciare l'assalto allo scudetto 2023-24 dopo aver fatto tappa a Istanbul, lì dove passa la storia. [...] Il 10 giugno il destino porta tutti a Istanbul nel sogno di un'altra vittoria, questa sì ben più prestigiosa ed eroica: la finale di Champions sarà la madre di ogni battaglia, il presidente cinese non fa che ripeterlo da giorni a tutti i suoi collaboratori".