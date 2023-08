Jacobelli: “Frattesi già inserito nel gioco di Inzaghi. Scamacca colmerebbe il vuoto di Lukaku”

Il popolo juventino si ribella all’operazione Lukaku-Vlahovic.

“L’operazione Vlahovic rappresenta una necessità della Juve, che deve assolutamente effettuare una cessione importante. La questione è evidente, perché in questo momento la possibile cessione di Vlahovic cozza con la strategia di una squadra che ha in Vlahovic e Chiesa due patrimoni per presente e futuro. L’altra questione è tattica, sta nel gioco della Juve. Se hai Chiesa, non puoi giocare col 3-5-2 che condiziona in negativo le prestazione di un giocatore così importante. Per Lukaku bisogna ricordare che sicuramente è un profilo perfetto tatticamente per il gioco di Allegri, ma lo scorso anno ha giocato meno minuti di Dybala, segnando meno gol e avendo un contributo meno importante dell’argentino. Questa però è chiaramente una scelta di Allegri.”