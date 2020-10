A cinque anni di distanza, Ruben Botta torna in Italia. Il giocatore, che all’Inter ha collezionato appena 12 presenze, vestirà la maglia della Sambenedettese. “La SS Sambenedettese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Ruben Alejandro Botta Montero. L’attaccante vestirà la maglia Rossoblù per una stagione con opzione per un altro anno“, si legge nel comunicato della società che milita in Serie C.

(sambenedettesecalcio.eu)