I dettagli dell'operazione

"Il bond in scadenza nel 2027 - iniziali 415 milioni con un tasso del 6,75%, ridotti di 15 milioni un anno fa – è stato rimborsato in anticipo, grazie alla disponibilità di fondi ottenuti da una nuova operazione di finanziamento. Alla fine, sono serviti 412 milioni (il 101,6875% dell’ammontare dell’obbligazione, più gli interessi e dedotte le quote già rimborsate) per chiudere la pratica precedente.