Le scelte di Cristian Chivu in vista della seconda gara di Champions League

Gianni Pampinella
Marotta (3)

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Getty Images

San Siro si prepara per l'esordio casalingo europeo dell'Inter. Questa sera i nerazzurri affronteranno il Club Brugge nella seconda giornata della League Phase. Gara fondamentale per la squadra di Chivu dopo la sconfitta rimediata al Santiago Bernabeu. Il tecnico nerazzurro punta su Akanji e Bastoni in difesa dopo il turno di riposo col Parma.

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A centrocampo tornano Barella e Zielinski, ai lati di Calhanoglu. In attacco Lautaro Martinez di nuovo titolare al fianco di Thuram. Sulle fasce spazio a Diouf a destra e Dimarco sulla corsia mancina.

NTER (3-5-2): 1 J. Martinez; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 17 Diouf, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro
A disposizione: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 46 Bovio, 94 Esposito, 99 Spence
Allenatore: Cristian Chivu

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CLUB BRUGGE (4-5-1): 1 Sommer; 64 Sabbe, 58 Spileers, 44 Mechele, 65 Seys; 9 Forbs, 10 Vetlesen, 8 Potts, 20 Vanaken, 11 Virgili; 7 Tresoldi.
A disposizione: 29 Jackers, 81 Vanden Driessche, 3 Han-beom Lee, 16 Tsawa, 17 Vermant, 32 Dams, 39 Robberechts, 41 Siquet, 62 Audoor, 67 Diakhon, 77 Vasovic, 80 Lemaréchal
Allenatore: Ivan Leko

Arbitro: Rohit Saggi (NOR)
Assistenti: Olav Dale - Haukåsen (NOR)
IV Ufficiale: Kringstad (NOR)
VAR: del Cerro Grande (ESP)
AVAR: Soto Grado (ESP)

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