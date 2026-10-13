Le scelte di Cristian Chivu in vista della seconda gara di Champions League
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San Siro si prepara per l'esordio casalingo europeo dell'Inter. Questa sera i nerazzurri affronteranno il Club Brugge nella seconda giornata della League Phase. Gara fondamentale per la squadra di Chivu dopo la sconfitta rimediata al Santiago Bernabeu. Il tecnico nerazzurro punta su Akanji e Bastoni in difesa dopo il turno di riposo col Parma.
A centrocampo tornano Barella e Zielinski, ai lati di Calhanoglu. In attacco Lautaro Martinez di nuovo titolare al fianco di Thuram. Sulle fasce spazio a Diouf a destra e Dimarco sulla corsia mancina.
NTER (3-5-2): 1 J. Martinez; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 17 Diouf, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro
A disposizione: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 46 Bovio, 94 Esposito, 99 Spence
Allenatore: Cristian Chivu
CLUB BRUGGE (4-5-1): 1 Sommer; 64 Sabbe, 58 Spileers, 44 Mechele, 65 Seys; 9 Forbs, 10 Vetlesen, 8 Potts, 20 Vanaken, 11 Virgili; 7 Tresoldi.
A disposizione: 29 Jackers, 81 Vanden Driessche, 3 Han-beom Lee, 16 Tsawa, 17 Vermant, 32 Dams, 39 Robberechts, 41 Siquet, 62 Audoor, 67 Diakhon, 77 Vasovic, 80 Lemaréchal
Allenatore: Ivan Leko
Arbitro: Rohit Saggi (NOR)
Assistenti: Olav Dale - Haukåsen (NOR)
IV Ufficiale: Kringstad (NOR)
VAR: del Cerro Grande (ESP)
AVAR: Soto Grado (ESP)
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