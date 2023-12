Inter, Buchanan sempre più vicino: la formula dell’operazione. Le caratteristiche del canadese

"In pratica, con Buchanan verrebbe anticipato un investimento già messo in cantiere per l’estate. Sia perché Cuadrado sarebbe comunque stato da sostituire. Sia perché la permanenza di Dumfries è tutt’altro che scontata. Peraltro, le caratteristiche del canadese non sono molto differenti rispetto a quelle del colombiano. Ha meno qualità, il dribbling gli viene più facile in corsa piuttosto che da fermo, ma avendo cominciato da esterno offensivo, sa spingere, andare all’uno contro uno e creare superiorità. Vale a dire ciò che vuole Inzaghi dai suoi laterali. Inoltre, nelle valutazioni fatte in casa nerazzurra, Buchanan viene considerato anche in grado di fare l’attaccante in caso di necessità. Esattamente come era capitato anche a Perisic nella sua ultima stagione interista".