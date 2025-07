BYD è una multinazionale high-tech che si dedica a sfruttare le innovazioni tecnologiche per una vita migliore: i dettagli sul nuovo sponsor dell'Inter

Marco Astori Redattore 21 luglio 2025

E' ufficiale la partnership siglata tra l'Inter e il Gruppo BYD, insieme per i prossimi tre anni. Ecco i dettagli sul brand con cui il club nerazzurro ha stretto l'accordo: "BYD è una multinazionale high-tech che si dedica a sfruttare le innovazioni tecnologiche per una vita migliore. Fondata nel 1995 come produttore di batterie ricaricabili, BYD vanta oggi un'attività diversificata che comprende automobili, trasporto ferroviario, nuove energie ed elettronica, con oltre 30 parchi industriali in Cina, Stati Uniti, Canada, Giappone, Thailandia, Brasile, Ungheria, Uzbekistan e India. Dalla generazione e dall'immagazzinamento dell'energia alle sue applicazioni, BYD è impegnata a fornire soluzioni energetiche a emissioni zero che riducano la dipendenza globale dai combustibili fossili.

L'impronta dei suoi veicoli a nuova energia copre oggi 6 continenti, oltre 90 Paesi e regioni. Quotata in borsa a Hong Kong e a Shenzhen, l'azienda è nota per essere un'impresa Fortune Global 500 che fornisce innovazioni per un mondo più verde. Fondata nel 2003, BYD Auto è la filiale automobilistica di BYD, una multinazionale dell'alta tecnologia dedicata a sfruttare le innovazioni tecnologiche per una vita migliore. Con l'obiettivo di accelerare la transizione ecologica del settore dei trasporti globale, BYD Auto si concentra sullo sviluppo di veicoli elettrici puri e ibridi plug-in. L'azienda padroneggia le tecnologie di base dell'intera catena industriale dei veicoli a nuova energia, come le batterie, i motori elettrici e i controllori elettronici.

Negli ultimi anni ha registrato importanti progressi tecnologici, tra cui la batteria Blade, la tecnologia super ibrida DM-i, la piattaforma e 3.0, la tecnologia CTB, la piattaforma e3, la piattaforma e⁴, il sistema di controllo intelligente del telaio BYD DiSus e il sistema super ibrido DMO. L'azienda è la prima casa automobilistica al mondo ad aver interrotto la produzione di veicoli a combustibile fossile durante il passaggio ai veicoli elettrici ed è rimasta in testa alle vendite di veicoli passeggeri a nuove energie in Cina per 11 anni consecutivi. BYD Europe ha sede nei Paesi Bassi ed è la prima filiale all'estero del Gruppo BYD, impegnata a far evolvere il marchio internazionale BYD Auto nella diffusione di soluzioni sostenibili sicure ed efficienti nei veicoli a nuova energia attraverso innovazioni tecnologiche leader a livello mondiale".