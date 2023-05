Inter, tra nove giorni la finale di Coppa Italia. Caccia al tripletino, a Napoli sarà turnover

Domani l'impegno col Milan nel ritorno delle semifinali di Champions poi la trasferta a Napoli che precederà la finale di Coppa Italia

Calendario impegnativo per l'Inter che è in corsa per tre obiettivi e vuole cercare di portarli in fondo tutti. Domani l'impegno col Milan nel ritorno delle semifinali di Champions poi la trasferta a Napoli che precederà la finale di Coppa Italia. Inzaghi cercherà di tenere tutti sul pezzo e userà tutte le forze.

Getty Images

"Tra nove giorni sarà finale di Coppa Italia. Sarebbe la terza vittoria in carriera per Inzaghi, il settimo trofeo in assoluto per lui. Le rotazioni di domenica a Napoli saranno centrate proprio in vista della sfida con la Fiorentina. Inzaghi e i giocatori hanno dimostrato di non voler snobbare la competizione, lungo tutta la stagione. E la gioia dello scorso anno dopo il successo di Roma sulla Juventus è rimasta nella testa di tutti. Non c’è modo di rallentare ora. È il tripletino di Inzaghi, senza che suoni riduttivo il diminuitivo", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Perché c’è solo un allenatore nella storia nerazzurra che è riuscito a vincere Coppa Italia e Champions League nella stessa stagione: José Mourinho. Tredici anni dopo, è l’ora di riprovarci. Anche se forse sarebbe più giusto dire...un mese dopo. In un mese, 15 aprile-15 maggio, Inzaghi è passato dall’inferno al Paradiso. In un mese può mandare in crisi i rivali cittadini. E magari prendersi pure un vantaggio, psicologico e tecnico, sulla prossima stagione, quando l’attacco allo scudetto sarà obbligatorio", aggiunge il quotidiano.