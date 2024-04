Inter-Cagliari, Ranieri senza Deiola e Nandez. Le sue probabili scelte

Il Cagliari si è allenato questa mattina per preparare la sfida contro l'Inter di domenica sera. Ranieri dovrà fare a meno di Deiola e Nandez che dopo i gialli rimediati contro l'Atalanta sono stati squalificati. (Come Pavard e Lautaro nell'Inter, diffidati e ammoniti contro l'Udinese). Si tratta di due elementi importanti per l'allenatore della squadra sarda che nelle ultime 7 gare ha collezionato 12 punti.

Potrebbe essere confermato il 4-3-2-1 con Prati in mediana e Makoumbou e Sulemana mentre Zappa andrebbe a destra, dove con l'Atalanta ha giocato Nandez. Partono favoriti in avanti Gaetano e Shomurodov. Petagna sta lavorando a parte e difficilmente recupererà per la partita contro l'Inter. Più facile sia recuperato per la gara contro la Juve di venerdì 19.