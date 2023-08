Inter a Cagliari a caccia di conferme. “Inzaghi ha ribadito un concetto alla squadra”

"L'Inter oggi in Sardegna non deve fare altro che mostrare testa. La testa fredda che da sempre serve per tornare dalla provincia con tre punticini, la lucidità che in questo fine agosto porterebbe con sé l’altra testa, quella della classifica". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla trasferta di Cagliari per l'Inter, che non può e non vuole perdere terreno nelle prime giornate come accaduto un anno fa.