"Il gol che ha aperto il match nasce dalla parabola di Calhanoglu e passa dal tocco di petto di Carlos Augusto che dopo l'assist contro il Bayern Monaco in Champions League si è ripetutto contro il Cagliari in Serie A, servendo un passaggio vincente in due gare di fila tra tutte le competizioni per la prima volta dal gennaio-febbraio 2023 col Monza (v Juventus e Sampdoria, in Serie A). Il sigillo finale del match nasce invece dai piedi di Federico Dimarco. Per il numero 32 nerazzurro si tratta del settimo assist in questa Serie A, record per lui in una singola stagione del torneo: è l’italiano con più assist realizzati in questo campionato".