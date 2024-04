Inter-Cagliar, San Siro verso un altro sold-out: ultimi biglietti disponibili

Si torna in campo, si torna a San Siro: dopo la vittoria in rimonta contro l'Udinese, la squadra di Simone Inzaghi ritrova il Meazza e il suo pubblico. Anche questa domenica sono tantissimi i tifosi dell'Inter che coloreranno San Siro per spingere i ragazzi di Simone Inzaghi in una delle ultime partite casalinghe della stagione!