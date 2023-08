Libero – Inter, a Cagliari sinfonia di gioco. Thuram? Superiore a quanto non si pensi

"Come si fa a dire che l’Inter gioca male? Non si può, a meno che non si sia in malafede o non si guardino le partite dei nerazzurri. Quella di Cagliari, ad esempio, è una sinfonia di gioco. L’Inter è una squadra complessa che rende le cose semplici. I suoi meccanismi sono tutto tranne che elementari e "italiani", come sostiene qualcuno di famoso. Questa è una formazione pensante, non meccanica", analizza Libero.