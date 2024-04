Pavard e Lautaro ammoniti nel finale a Udine: saltano Inter-Cagliari

Il difensore e l'attaccante erano diffidati e hanno fatto falli puniti con un giallo dal direttore di gara: non saranno a disposizione domenica prossima

Nella gara contro il Cagliari di domenica sera, Benjamin Pavard e Lautaro Martinez non ci saranno. I due calciatori dell'Inter erano diffidati prima della gara contro l'Udinese e sono stati ammoniti nel finale di gara della gara del Friuli.

Per questo salteranno la sfida contro la formazione di Ranieri che si giocherà domenica sera a San Siro. Anche Mkhitaryan era tra i giocatori a rischio squalifica in questa gara ma non ha ricevuto cartellini e sarà con l'Inter anche contro i sardi. È la partita che precede il derby di Milano.