Sui social ha scritto un post: "Lavoro fatto per stasera, buonanotte ai vincitori". E gli ha risposto Nicolò Barella, suo compagno di reparto: "Grazie Michele…Giocatore Incredibile". E l'armeno gli ha pure replicato: "Bisogna segnare e non salvare". A dimostrazione che quella palla salvata ha fatto battere il cuore pure a lui come a tutti gli interisti che avrebbero voluto abbracciarlo. Lo ha fatto Barella per tutti.