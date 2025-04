L'ultima polemica sul tema l'aveva avanzata Carlo Ancelotti. “Non giocheremo mai più una partita con meno di 72 ore di riposo. Se la Liga fisserà nuovamente una partita con meno di 72 ore di riposo, il Real Madrid non si presenterà”, aveva sentenziato il tecnico del Real Madrid.

Disumano giocare così tante partite senza neanche lo stacco caldamente consigliato dalla Fifa. Ma i calendari intasati, per le squadre che hanno il merito di andare avanti in tutte le competizioni, non fanno sconti. Sono calendari dispettosissimi, che a volte costringono i club a fare di necessità virtù.