Ciò che Inter-Milan lascia in eredità non è solo la delusione per la sconfitta e l'eliminazione dalla Coppa Italia. A preoccupare è quella stanchezza palesata che per Inzaghi "non deve essere un alibi", ma rimane un dato di fatto. Anche perché: "Da qui a fine stagione i nerazzurri giocheranno almeno altre dieci gare. Due in Champions, cinque in Serie A e tre al Mondiale per Club", come sottolinea la Gazzetta dello Sport.