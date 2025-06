Il sorteggio del FIFA Club World Cup tenutosi a Miami ha abbinato l'Inter con River Plate, Monterrey e Urawa Red Diamonds, nel Gruppo E della nuova competizione per club che si svolgerà negli Stati Uniti.

La squadra di Simone Inzaghi debutterà martedì 17 giugno alle ore 18:00 (orario locale, in Italia saranno le 03:00 del 18 giugno) al Rose Bowl Stadium di Los Angeles contro i messicani del Monterrey .

Il 21 giugno l'Inter scenderà in campo per la seconda giornata del Gruppo E al Lumen Field di Seattle con gli Urawa Red Diamonds alle 12:00 ora locale, quando in Italia saranno le 21:00.