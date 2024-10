"I muscoli dell’Inter continuano a tradire in una stagione che inizia a preoccupare alla voce infortuni: l’ultima bandiera bianca l’ha sventolata Carlos Augusto, titolare per una sera giusto per non spremere troppo l’ottimo Dimarco. Al 54’ il brasiliano dopo un’accelerazione si è accasciato e si è messo le mani sul volto, poi ha camminato zoppicando fino alla panchina da dove è entrato l’azzurro con il numero 32, l’uomo che ha cambiato colore all’Inter nella verde Svizzera. La prima valutazione dello staff medico dice risentimento ai flessori della coscia sinistra. Sarà rivalutato oggi a Milano, ma i tempi per la partita di domenica contro la Juve sono più che stretti. Lo stesso Inzaghi ha fatto capire che il problema di Carlos potrebbe essere più grave di quello dei compagni. Certo, Dimarco davanti a lui gioca un altro sport e sarebbe stato comunque titolare, ma di infortunio in infortunio le rotazioni si sono ristrette di colpo. Con la Juve non ci saranno né Acerbi né soprattutto Calhanoglu, la coppia infortunata all’Olimpico e ancora ai box. Qualche chance in più per Asllani", scrive La Gazzetta dello Sport.