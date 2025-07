L'attesa sta quasi per finire. Hakan Calhanoglu tra poche ore varcherà i cancelli di Appiano Gentile per rimettersi a disposizione dello staff tecnico e medico che insieme concorderanno il programma per lui dopo l'infortunio che lo aveva costretto a lasciare gli Stati Uniti. In mezzo c'è stata una lunga telenovela di mercato che ha vissuto ieri l'ultimo capitolo. Definitivo? Dalle parole del suo agente, sembra proprio di sì.

E in questa direzione va anche l'indizio social lasciato da Calhanoglu stesso. Tra i commenti all'ultimo post su Instagram del giornalista Marco Barzaghi, che ha riportato la frase di Stipic e lo striscione che una bambina ha preparato già ad Appiano per accogliere il suo idolo, sono sbucati due cuori nerazzurri lasciati proprio dal centrocampista turco. Lui e sua moglie hanno anche lasciato un like al post. Un segnale che in questa epoca non può essere trascurato. Servirà anche altro per ricucire anche all'interno dello spogliatoio, ma può essere un piccolo punto di partenza.