"Ampie tracce di qualità, una punizione e passa la paura. Ce n'è abbastanza per fare di Calhanoglu l'uomo-copertina di una piovosa serata a San Siro. Undici minuti, gol a freddo ma è già una sentenza. I tratti di leader, Hakan li ha pure per momenti così. Gli basta una palla, in quella stessa porta nella quale cacciava il pallone liberatorio di un Inter-Barcellona della svolta due anni fa. Notte in cui Calha si scoprì regista efficace e produttivo. Avanti tutta per un'Inter che dopo il derby ha fatto pace coi risultati". Apre così l'analisi del Corriere dello Sport su Calhanoglu, protagonista assoluto del match contro la Stella Rossa.