Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati , Julio Cesar ha commentato la vittoria dell'Inter sul campo del Bayern Monaco nell'andata dei quarti di Champions League. "Thuram è stato geniale e Lautaro ha finito il capolavoro, un lavoro da attaccanti fantastico. Il 60-70% quel gol è stato di Thuram, tutti a casa non ce lo aspettavamo quel colpo. Lautaro migliora di stagione in stagione".

"Triplete? Magari, sarebbe bello per i tifosi e questi ragazzi che stanno facendo bene da tanti anni. A me non piace mai fare paragoni, ma credo che sia una squadra molto solida e che dopo la finale di Champions è rimasto in bocca quella sensazione che si potesse vincere. Dopo quella partita l'Inter è cresciuta tanto come società e club. Inzaghi sta facendo un lavoro bellissimo, l'Inter è stata intelligente a tenerlo. Oggi l'Inter è una delle squadre più forti in Europa".