Le scelte a Sky Sport

Boban: "Ma come MVP Uefa Bastoni? Con tutto il rispetto per Bastoni, partita vinta non puoi premiare un difensore. Le due punte sono state assolutamente dominanti. E poi Barella. La Uefa ha premiato Bastoni? Capiscono poco di calcio allora. Per me Mvp Lautaro e Thuram. Adoro Bastoni, giocatore con grandissima classe per un difensore ma stasera premio Lautaro e Thuram. Al massimo puoi darlo a Carlos Augusto che ha fatto l'assist"