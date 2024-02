Simone Inzaghi, in vista della sfida contro il Lecce, pensa a diverse rotazioni. "In porta tutto dipenderà dalle condizioni di Sommer, ieri lasciato a casa dallo staff medico perché lievemente febbricitante. Se lo svizzero non dovesse farcela, ecco Audero. In difesa dovrebbe rivedersi Bisseck, col tedesco pronto a far rifiatare Pavard. De Vrij verrà confermato al centro del trittico difensivo, con Carlos Augusto braccetto di sinistra", conferma Tuttosport.