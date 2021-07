Inter, il racconto del primo giorno di Calhanoglu: “Scelto il numero 20, ecco perché”

Il Corriere dello Sport ha raccontato il primo giorno di Hakan Calhanoglu, che ha cominciato ieri la preparazione ad Appiano

E' ufficialmente cominciata anche sul campo l'avventura di Hakan Calhanoglu con la maglia dell'Inter . Il turco ha infatti cominciato ieri in quel di Appiano la sua preparazione, come racconta il Corriere dello Sport: "Si è presentato alla Pinetina, la sua nuova casa, al mattino presto, ha conosciuto i compagni, molti dei quali avversari in diversi derby degli ultimi anni, e poi ha svolto test atletici e lavoro in palestra. E’ iniziata così la prima giornata ad Appiano Gentile di Hakan Calhanoglu. Nel pomeriggio, mentre il resto del gruppo ha usufruito di qualche ora di relax per la prima volta dall’inizio della preparazione (una sola seduta, quella mattutina; oggi due, con l’allenamento contro il Sarnico), l’ex milanista ha lavorato sorridendo sul campo insieme al preparatore atletico Ripert.

Rispetto agli altri è indietro di... quattro giorni di allenamenti e non è detto che sia disponibile (anche solo per uno spezzone) sabato a Lugano nella prima uscita stagionale. Di certo partirà con gli altri per la tournée americana il 22 e con sé porterà la maglia numero 20, quella che ha scelto per la sua esperienza nerazzurra e che era diventata cara ai tifosi e a Massimo Moratti per essere appartenuta ad Alvaro Recoba. Il 10, che ha avuto in questi anni al Milan, al Leverkusen e con la nazionale, era occupato da Lautaro Martinez e così Hakan ha... raddoppiato. Un doppio 10 simbolico per l’ambiente nerazzurro", scrive il quotidiano.