Inter, senza Calhanoglu la percentuale di vittorie scende dal 72% al 20%

Il centrocampista turco è fondamentale per il gioco nerazzurro: i numeri testimoniano la sua importanza in campo

L'Inter dovrà fare a meno - tra gli altri - di Hakan Calhanoglu per la trasferta di Firenze. Il centrocampista turco, assente per squalifica, si è dimostrato un elemento imprescindibile per il gioco nerazzurro, e anche i numeri testimoniano quanto possa incidere sui risultati della squadra di Inzaghi.