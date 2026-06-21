Inter, Calhanoglu torna prima: ecco il piano. Per Chivu sarà obbligatorio…

Insieme a Montella e ai suoi compagni sognava un Mondiale diverso, da protagonista, invece Hakan Calhanoglu si è scontrato con la dura realtà: due sconfitte nelle prime due partite e Turchia eliminata. Come sottolinea il Corriere dello Sport , all’Inter non dispiacerà riaccogliere il centrocampista come uno dei primi reduci dal Mondiale a tornare a disposizione di Chivu.

"Ovviamente per Chivu sarà obbligatorio gestirlo in maniera oculata per evitare i problemi muscolari presentatisi negli ultimi due anni, ma evitare una preparazione affrettata sarà senz’altro un vantaggio a beneficio del turco. Sulla tabella di marcia Calhanoglu è nettamente in anticipo rispetto agli Europei del 2024, quando la Turchia era arrivata fino ai quarti di finale in Germania giocando sino a inizio luglio prima di essere eliminata dall’Olanda".