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Inter, Calhanoglu torna prima: ecco il piano. Per Chivu sarà obbligatorio…
Insieme a Montella e ai suoi compagni sognava un Mondiale diverso, da protagonista, invece Hakan Calhanoglu si è scontrato con la dura realtà: due sconfitte nelle prime due partite e Turchia eliminata. Come sottolinea il Corriere dello Sport, all’Inter non dispiacerà riaccogliere il centrocampista come uno dei primi reduci dal Mondiale a tornare a disposizione di Chivu.
"Dopo le prime due sconfitte, il capitano della Turchia venerdì disputerà l’ultima partita contro gli Stati Uniti. Poi staccherà la spina per andare in vacanza e a luglio inoltrato tornerà agli ordini del tecnico interista, che vuole continuare ad averlo al centro della sua squadra in cabina di regia come avvenuto nell’ultima stagione".
"Ovviamente per Chivu sarà obbligatorio gestirlo in maniera oculata per evitare i problemi muscolari presentatisi negli ultimi due anni, ma evitare una preparazione affrettata sarà senz’altro un vantaggio a beneficio del turco. Sulla tabella di marcia Calhanoglu è nettamente in anticipo rispetto agli Europei del 2024, quando la Turchia era arrivata fino ai quarti di finale in Germania giocando sino a inizio luglio prima di essere eliminata dall’Olanda".
(Corriere dello Sport)
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