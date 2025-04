Fiducia per l’impiego dal 1’ di Marko Arnautovic nel derby di domani: ecco l'undici che ha in mente Inzaghi per Inter-Milan

Fiducia per l’impiego dal 1’ di Marko Arnautovic nel derby di domani, dopo la gestione delle forze di Bologna. Ecco il probabile undici dell’Inter per il ritorno di Coppa Italia secondo Tuttosport:

“Domani sera rischiano di essere chiamati agli straordinari anche Darmian e Calhanoglu, vuoi perché Zalewski (che ha comunque delle possibilità) ha caratteristiche tecniche diverse dall'azzurro, vuoi perché Asllani non sempre ha dato garanzie di rendimento in gare ad alta tensione. A meno di sorprese, quindi, l'Inter dovrebbe schierare come all'andata Josep Martinez in porta e una difesa composta da Bisseck, De Vrij e Bastoni (che contro la Roma osserverà un turno di squalifica).