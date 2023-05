Il Giornale – Inter, entro un anno cambierà l’assetto societario: “Tutti sanno che…”

Il pass da staccare per la prossima Champions League e poi la finale di Istanbul. Sono i due grandi obiettivi dell’Inter dopo la vittoria della Coppa Italia. Come sottolinea oggi Il Giornale, “gli oltre 100 milioni di premi Uefa per il percorso in Champions e il biglietto per la prima Final Four di Supercoppa in Arabia danno respiro al prossimo mercato, ma servirà fare gli innesti giusti al costo migliore, cioè il più basso possibile.