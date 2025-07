L’estate dell’Inter è iniziata con una domanda: come far quadrare il centrocampo che verrà? Le possibili soluzioni in mano a Chivu

21 luglio 2025

L’estate dell’Inter è iniziata con una domanda: come far quadrare il centrocampo che verrà? Perché il motore della squadra di Chivu, seppur rodato, ha bisogno di nuovi cilindri per affrontare una stagione ancora una volta ultra competitiva.

"L’Inter deve aggiungere cilindri al motore", sottolinea il Corriere della Sera. "Chivu ha abbracciato Calhanoglu negli Usa ma ha dovuto sempre farne a meno, perché il turco era infortunato. E lì, oltre al classico 3-5-2 con le mezzali e Asllani regista, si è visto il progetto del 3-4-2-1, che implica novità sostanziali in mediana e in attacco (leggi Lookman)".

"La coppia di centrocampo è stata quella formata da Barella e Sucic, ma va pesato anche Frattesi, oltre a Mhkitaryan: servono corsa, interdizione e idee al servizio di un trio più offensivo. E con Calha come funziona? Questo è il dubbio, anche tecnico, dell’estate nerazzurra. Non a caso per eventuali sostituti si è sfogliato il catalogo dei muscoli, non solo dei piedi vellutati: Ederson, Palhinha, Xhaka. Per proteggere l’eventuale tridente con Lookman , se resta, servirà un Calha da seconda stella: tanto governo, ma anche molta lotta".

