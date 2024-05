"Chissà se, davanti alla tv a vederla perdere col Sassuolo, Eusebio Di Francesco ha sperato che l’Inter potesse concedersi un’altra distrazione. O se ha capito invece che quel capitombolo emiliano, così spiazzante per le squadre in corsa per la salvezza, avrebbe fatto l’effetto della sveglia che suona quando sai di essere in ritardo. Cinque gol con cinque uomini diversi, compreso Buchanan, il 18° marcatore nella stagione da 101 gol dell’Inter", scrive La Repubblica.