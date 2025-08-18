Inter, Cambiasso compie 45 anni: gli auguri del club nerazzurro al Cuchu

Grinta, anima, sentimenti e un'intelligenza tattica fuori dal comune: per dieci anni Esteban Cambiasso è stato punto fisso di un'Inter in grado di vincere ogni cosa.

Arrivato in nerazzurro nell'estate del 2004, il Cuchu ha lasciato un segno indelebile nella storia dell'Inter: Cambiasso ha collezionato 430 presenze e 51 gol con la maglia nerazzurra. Gol bellissimi come quello al volo nella finale di Coppa Italia del 2006, ma anche decisivi come la rete nell’ottavo di andata di Champions League 2009/2010 contro il Chelsea.