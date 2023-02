Inter, Cambiasso: “Mkhitaryan e Calhanoglu possono fare differenza. Lukaku…”

«Era il centravanti di Scaloni, poi Alvarez lo ha convinto sul campo. Lautaro ha ritrovato il suo livello in Serie A e servirà al ct sicuramente più avanti, per fortuna. Lukaku partendo dalla panchina può imporsi con il fisico se gli avversari magari sono più stanchi».Cuchu Cambiasso, come opinionista di Skysport, si è soffermato sui due attaccanti interisti prima della gara dell'Intercontro il Porto.