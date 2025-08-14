Come riporta il Corriere dello Sport, un cambio generazionale nel reparto arretrato è nei piani dell’Inter e, se non sarà completato in questa sessione di mercato, verrà almeno impostato. La strategia della dirigenza nerazzurra prevede un progressivo rinnovamento della retroguardia, inserendo elementi più giovani e con margini di crescita, senza però stravolgere subito l’assetto titolare.
"Senza contare che, davanti all'offerta giusta, può partire uno tra Pavard e Bisseck: per il centrale francese la situazione è in stallo, ma il Galatasaray sembra fare sul serio", si legge sul quotidiano.
(Corriere dello Sport)
