Come riporta il Corriere dello Sport, un cambio generazionale nel reparto arretrato è nei piani dell’Inter e, se non sarà completato in questa sessione di mercato, verrà almeno impostato. La strategia della dirigenza nerazzurra prevede un progressivo rinnovamento della retroguardia, inserendo elementi più giovani e con margini di crescita, senza però stravolgere subito l’assetto titolare.