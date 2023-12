Inter, col Genoa pochi cambi per Inzaghi. Pavard scalpita: ballottaggio con Bisseck

L'Inter vuole essere campione d'inverno e per farlo dovrà battere il Genoa. In attacco ancora la coppia Arnautovic-Thuram

"Da oggi il tecnico lavorerà a fondo sulla formazione da opporre al Genoa venerdì. Non sono previsti grossi cambiamenti rispetto all’undici anti Lecce: in avanti assai probabile la conferma per Arnautovic vicino a Thuram, con Sanchez ancora in panchina. In difesa è ballottaggio tra Bisseck e Pavard, con quest’ultimo che scalpita per ritrovare una maglia da titolare", scrive La Gazzetta dello Sport.