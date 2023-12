Inter, -29 giorni alla Juve. “A Milano questi 40 giorni vengono considerati cruciali”

"Perciò a Milano questi 40 giorni vengono considerati cruciali. Dal confronto diretto ci separano cinque giornate, un lasso di tempo in cui Allegri non potrà sfruttare il vantaggio di essere fuori dall’Europa. Da qui al 4 febbraio, anzi, potrebbe persino disputare due partite più dell’Inter, che avrà sì di mezzo l’impegno arabo della Supercoppa (la semifinale con la Lazio e poi l’eventuale finale) ma che in campionato giocherà soltanto quattro volte, anche se tre fuori casa (Genoa, Monza e Fiorentina, oltre al Verona a San Siro). La Juve avrà invece cinque impegni in A, benché con un calendario piuttosto agevole (Roma, Sassuolo ed Empoli allo Stadium, Salernitana e Lecce in trasferta), ma anche uno o due turni di Coppa Italia tra i piedi. Il 4 gennaio c’è l’ottavo con la Salernitana e poi l’eventuale quarto di finale con il Frosinone già la settimana successiva. Se vincerà venerdì a Marassi, l’Inter sarà campione d’inverno. E subito dopo già lancerà lo sprint scudetto: l’obiettivo è scavare il solco prima che ricominci la Champions, e poi limitarsi a difenderlo", aggiunge il quotidiano.