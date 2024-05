L’Inter torna in campo: la trasferta di Frosinone vista dai bookmakers

Gol da cineteca di Dimarco all’andata - Il 12 novembre 2023, al ‘Meazza’, l’esterno sinistro nerazzurro sorprese Turati disegnando un arcobaleno da centrocampo che sbloccò la contesa in favore dei padroni di casa. A completare il successo interista fu il penalty trasformato a inizio ripresa da Çalhanoğlu. Per questo nuovo confronto in terra ciociara lo 0-2 è quotato a 8.00. Il precedente più recente al ‘Benito Stirpe’ risale al 14 aprile 2019, quando Nainggolan, Perišić (su rigore) e Vecino firmarono il blitz della compagine guidata allora da Luciano Spalletti. Inutile, ai fini del risultato, la rete dei giallazzurri siglata da Cassata. La replica dell’1-3 è data ora a 10.50.

Soulé-Lautaro: è derby argentino - La voglia di guidare la sua squadra verso la salvezza di Matías Soulé si scontra con l’attuale astinenza da gol di Lautaro Martínez, in un duello tra il giovane emergente e il dominatore già affermato di questa Serie A. Una rete del talento del Frosinone in prestito dalla Juventus è data a 3.30, mentre il ‘Toro’ è indicato a 2.00. L’undici titolare di Simone Inzaghi potrebbe comunque essere ancora caratterizzato da un robusto turnover. In avanti, pertanto, restano potenziali candidati anche tutti gli altri attaccanti della rosa, ossia Marcus Thuram, con quota-gol a 2.25, Marko Arnautović, a 2.60 (per Snai l’austriaco è a 2.50), e Alexis Sánchez, a 3.00. Scalda i motori Hakan Çalhanoğlu, rimasto a riposo contro il Sassuolo e pronto a tornare in azione, con quota-gol a 3.60. Dall’altra parte del campo, insieme a Soulé, proveranno a colpire Walid Cheddira, a 3.20, e Marco Brescianini, a 6.00.

