Inter Campus è presente nella Repubblica Democratica del Congo con un progetto educativo e sportivo realizzato in collaborazione con l’Associazione Alba ODV, rivolto a bambini e bambine in condizioni di particolare vulnerabilità. Il programma si sviluppa oggi su sei nuclei attivi, coinvolgendo complessivamente 280 minori.

I beneficiari del progetto vivono in centri di accoglienza per minori non accompagnati – come il Bakanja Centre e Bumi – o frequentano scuole sostenute direttamente da Alba. L'intervento si concentra su educazione, parità di genere e prevenzione dell’abuso di sostanze, con l’obiettivo di accompagnare i bambini in un percorso di riscatto sociale attraverso lo sport.