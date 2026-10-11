Mezz'ora per segnare tre gol, mettere la partita in ghiaccio e portare a casa tre punti. L'Inter riparte col piede giusto e alla prima gara dopo la maxi sosta, si regala una prestazione convincente e soprattutto ha approcciato al match come Chivu chiedeva alla vigilia.

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"Il primo tempo per vincere, la ripresa per allenarsi. Nessuna partita è facile, ma ieri il Parma ha reso semplice il cammino dell’Inter. Alberto Gilardino anziché dare la scossa è rimasto fulminato. L’Inter si è così regalata una notte da capolista solitaria, in attesa che oggi giochino Roma e Lazio. Josep Martinez ha mantenuto la porta inviolata e questa è un’altra nota positiva, dato che fin qui in campionato sono stati incassati 8 gol, un po’ troppi", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

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"Nel secondo tempo l’Inter ha fatto accademia, si è dilettata nella poesia, nella ricerca del fraseggio rasoterra e pulito, e ha trascurato un po’ la prosa del gol. Pio Esposito avrebbe meritato di segnare perché protagonista di una prestazione rotonda, al servizio della squadra. Martedì il Bruges: a naso, servirà più di un tempo per vincere, ma non si può sapere, perché quest’Inter, se vuole, sa essere irresistibile".

(Gazzetta dello Sport)