"Le proprietà americane ad oggi sono state fallimentari nella Serie A. Una logica diversa di sport e troppe alchimie finanziarie. Si sono dimostrate vincenti solo quando hanno delegato a manager italiani di emanazione calcistica e non finanziaria: vedi Maldini e ora Marotta ". Questo il pensiero su X di Carlo Festa , giornalista del Sole 24 Ore, in merito all'operato delle proprietà americane dal loro approdo in Serie A.

Al collega un utente ha posto anche una domanda in merito al futuro societario del Milan, attualmente di proprietà di Jerry Cardinale e del fondo RedBird. Questa la risposta di Carlo Festa: "Se ci sono novità su acquirenti per il Milan? No. Al momento no. Ma quello che si dice in ambienti finanziari è che sarà prima Cardinale a vendere il Milan e dopo Oaktree a cedere l 'Inter".