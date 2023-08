Ceccarini: “Inter, preso Carlos Augusto. Attaccante, situazione in divenire”

Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, ha fatto il punto sul mercato dell'Inter: "L'Inter ha preso Carlos Augusto e ha l'intesa con l'Union Berlino per Gosens. Un'operazione molto rapida quella dei nerazzurri, che hanno deciso di affondare subito il colpo. Un affare per sistemare la fascia sinistra con un giocatore che nell'ultima stagione in serie A ha fatto davvero molto bene con la maglia del Monza. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto intorno ai 12-13 milioni di euro. Saluta così Gosens, che nelle prossime ore si trasferirà in Bundesliga.